Сразу после теракта в «Крокусе» - в Таджикистан: «британский коршун» не упустит добычу

На встрече обсудили основные аспекты сотрудничества между двумя странами. В ходе переговоров было подписано Межправительственное соглашение о воздушном сообщении между Таджикистаном и Соединенным Королевством, которое станет основой для установления прямых авиарейсов между Душанбе и Лондоном, подчеркнули в сообщении.
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