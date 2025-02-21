Директор Avowed пока довольна общепризнанными продажами игры, и хотела бы сдел...

Директор Avowed пока довольна общепризнанными продажами игры, и хотела бы сделать больше в этом миреAvowed, последняя ролевая игра Obsidian Entertainment и первая из них, выпущенная под Xbox Game Studios, официально вышла три дня назад.
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