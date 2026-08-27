Россия призывает Израиль прекратить военные действия в Сирии

Россия обратилась к Израилю с призывом прекратить военные действия на территории Сирии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого ситуации в Сирии.
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