Учёные из Новосибирска научили нейросеть распознавать опухоли и туберкулёз

Созданный программный модуль не заменит врача, но станет для него полезным ассистентом.Команда научных сотрудников Новосибирского государственного университета добилась определённых успехов в расширении применения искусственного интеллекта в медицинской диагностике.
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