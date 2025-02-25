В Саудовской Аравии построят одну из крупнейших в мире систем по хранению энергии

Система хранения энергии MC Cube-T / © BYD Каждый из пяти объектов, которые построит BYD, оснастят передовой системой хранения энергии MC Cube-T: она работает на компактных и эффективных батареях Blade, также используемых в электромобилях компании.
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