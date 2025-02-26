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Царьград

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Угодить и России, и Западу: Казахстан всё-таки возобновил выдачу карт российской платёжной системы «Мир»

Угодить и России, и Западу: Казахстан всё-таки возобновил выдачу карт российской платёжной системы «Мир»

Казахстан вновь начал выдавать платёжные карты российской системы «Мир» для нерезидентов, демонстрируя чудеса своей многовекторной дипломатии.

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