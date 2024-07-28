Теннисист Медведев обыграл австралийца Хидзикату и прошел во второй круг ОИ-2024

ТАСС / ABACA / Dubreuil Corinne Российский теннисист Даниил Медведев стартовал на Олимпиаде в Париже с победы над австралийцем Ринки Хидзикатой в матче первого круга одиночного разряда на Олимпийских играх в Париже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии