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Чувашский театр кукол откроет 82-й сезон спектаклем «Черная курица»

Чувашский государственный театр кукол откроет свой 82-й театральный сезон премьерой спектакля «Черная курица, или Подземные жители», основанного на одноименной сказке Антония Погорельского.

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