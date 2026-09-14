На Чукотке зарплаты заоблачные, зато в Мордовии жизнь дешевле — куда крестьянину податься?

Реальная покупательная способность и стоимость аренды жилья делают жизнь непростой даже в самых «сытных» регионах Георгий Смирнов Фото: Shatokhina Natalia / News.
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