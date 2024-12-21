Макухин: Все думали, что Молдова не сможет справиться с большим количеством беженцев, но она доказала обратное

В начале войны в Украине, когда многие украинцы начали искать убежище, в том числе в Республике Молдова, большинство учреждений и стран считали, что Молдова, будучи маленькой и неопытной страной, не справится с большим количеством беженцев.
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