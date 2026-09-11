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Регионы России

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Доля наличных платежей в России выросла до 32% во втором квартале 2026 года

Доля наличных платежей в России выросла до 32% во втором квартале 2026 года

Во втором квартале 2026 года доля оплат наличными деньгами в России составила 32% от общего объема розничных платежей, тогда как годом ранее этот показатель был равен 25%.

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