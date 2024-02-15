Спарринг от партнеров

Уровень соперников, которых в последние два года Российский футбольный союз (РФС) может позволить себе организовать в качестве спаррингов для товарищеских матчей нашей национальной сборной, во многом определяет перспективы главной команды страны в условиях отстранения от международных соревнований.
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