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Спарринг от партнеров

Спарринг от партнеров

Уровень соперников, которых в последние два года Российский футбольный союз (РФС) может позволить себе организовать в качестве спаррингов для товарищеских матчей нашей национальной сборной, во многом определяет перспективы главной команды страны в условиях отстранения от международных соревнований.

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