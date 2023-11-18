Новый российский атомный ледокол получил название "Сталинград"

Ещё бы и сам город так назвать, без этих либероидных праздничных вихляний. До сих пор хрущёвская отрыжка против Сталина осталась. Стесняемся своей истории, хотя какие-то документы принимаем против искажения истории. Благодаря таким вот переименованиям бандера стал героем уркаины, гитлера начали сравнивать со Сталиным, а СССР с нацистской Германией. Ну и снова начинаем переписывать учебники истории. Надо бы уже определиться с крестиком и трусами.

Мельников Александр

Во время Сталинградской битвы, каждый день в городе погибало более 10 тыс. бойцов, замечу разных национальностей и народностей. В том числе и калмыков, и чеченцев, и даже крымских татар. Замечу, сыны и дочери этих народов умирали в боях за Сталинград, не за Сталина, а за город, часть своей Большой Родины. Думаю что сыновья и внуки всех павших воинов имеют право участвовать в референдуме о возвращении городу имени, под которым он, город, и они воины сражались. Должен быть Сталинград!