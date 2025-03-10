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Путин поручил расширить поддержку семей пропавших участников СВО до 2025 года

Путин поручил расширить поддержку семей пропавших участников СВО до 2025 года

Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта 2025 года расширить деятельность фонда "Защитники Отечества" на семьи пропавших без вести участников Специальной военной операции.

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