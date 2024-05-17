Половина пользователей PlayStation Network до сих пор не перешла на PS5 С момента выпус...

Половина пользователей PlayStation Network до сих пор не перешла на PS5С момента выпуска в 2020 году во всём мире было реализовано 59 млн игровых консолей семейства PlayStation 5, и это несколько меньше, чем было продано PlayStation 4 на сопоставимом отрезке жизненного цикла.
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