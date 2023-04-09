Медвежий угол

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В России началась "великая зачистка": Высокие чины оказались под прицелом ФСБ

В России началась "великая зачистка": Высокие чины оказались под прицелом ФСБ

В России началась "великая зачистка". Высокие чины оказались под прицелом ФСБ. Сразу 32 судьи и чиновника могут стать подозреваемыми в деле о торговле вердиктами.

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