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«СОГАЗ-Мед»: диспансерное наблюдение – шанс сохранить жизнь

«СОГАЗ-Мед»: диспансерное наблюдение – шанс сохранить жизнь

Ежегодные потери экономики России из-за преждевременной смертности от болезней сердца, сосудов и онкологии превышают два триллиона рублей.

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