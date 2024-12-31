Названо оптимальное для ежедневного употребления количество мандаринов

Мандарины — продукт с низкой калорийностью и высоким содержанием витамина C, поэтому они хорошо вписываются в сбалансированное питание, однако во всем стоит соблюдать меру, сообщила нутрициолога центра «МОЖНО Есть», преподаватель Московского института психоанализа Александра Порошина.