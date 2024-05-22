Возобновление судоходства по реке Туманной — веление новой эпохи?

В «совместном заявлении РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами», подписанном президентами обеих стран 16 мая 2024 г.
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