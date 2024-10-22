Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

64 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Все будут в доле..Экс-губернатор ХМ...
  • Наталья Середа
    Какие могут быть сделки без знания языка.Что за утопическая практика появилась - приглашать переводчика.Не знали куда...В ХМАО нотариусам...

Сбер спустя трое суток после удаления приложения банка для iPhone сообщил клиентам, что делать

Сбер спустя трое суток после удаления приложения банка для iPhone сообщил клиентам, что делать

Банк рекомендовал скачать новую версию приложения, пока она не удалена из App Store. Кроме того, «Сбер» призвал остерегаться мошенников, создающих фейковые приложения В магазине приложений App Store появилась новая версия мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» для iOS-устройств – «Бюджет Онлайн», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх