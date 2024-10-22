Сбер спустя трое суток с после удаления приложения банка для iPhone сообщил клиентам, что делать

Банк рекомендовал скачать новую версию приложения, пока она не удалена из App Store. Кроме того, «Сбер» призвал остерегаться мошенников, создающих фейковые приложения В магазине приложений App Store появилась новая версия мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» для iOS-устройств – «Бюджет Онлайн», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.