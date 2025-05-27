Депутат Дрожжина: с 1 июня аптеки станут частью системы здравоохранения

Фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции Аптеки в России с 1 июня официально станут частью системы здравоохранения, теперь фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, положенные работникам в данной сфере, сообщила РИА Новости член комитета Государственной думы по охране здоровья Юлия Дрожжина.