Депутат Дрожжина: с 1 июня аптеки станут частью системы здравоохранения

Фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции Аптеки в России с 1 июня официально станут частью системы здравоохранения, теперь фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, положенные работникам в данной сфере, сообщила РИА Новости член комитета Государственной думы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
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