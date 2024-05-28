Захват танкера «Московский университет»: как русские морпехи отомстили сомалийским пиратам

6 мая 2010 года морпехи с корабля «Маршал Шапошников» вступили в схватку с сомалийскими пиратами. Морские разбойники захватили танкер «Московский университет» в Аденском заливе и готовились расправиться с его командой, укрывшейся в румпельном отделении судна.