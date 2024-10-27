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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгий Черданцев: «Не удивляет, сколько игроков ушло от Карпина. Говорить публично, что выключаешь звук – неуважение к тем, кто в своей профессии добился не меньшего, чем Карпин в своей»

– У вас был конфликт с Карпиным, когда он вас изгнал. – Он не изгнал. Начал предъявлять претензии прилюдно.

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