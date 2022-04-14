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Медицинский картель под крылом у члена правительства, директора департамента здравоохранения Артура Фокина

Судя по всему, арест первого заместителя департамента здравоохранения Ивановской области Алексея Буянкина связан с делом УФАС об антиконкурентном сговоре нескольких крупных государственных больниц региона и частных компаний из Иванова и Москвы.

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