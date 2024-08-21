Видео из Курской области, на котором украинские боевики в касках с эмблемой СС издеваются над пожилым мужчиной, в мире «свободной прессы» полностью скрыть не удалось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Шутки кончились.Молодые джигиты, стоя на коленях, просили прощение у женщин России за свои слова
- С Шойгу пересекался нечасто, успехи «Вагнера» оценивал критически. Штрихи к портрету Начальника Генштаба России Валерия Герасимова
- Жадность и оскорбление народа: Леонид Якубович удивил своим признанием о «нищенской» пенсии и о «скромной» жизни
Свежие комментарии