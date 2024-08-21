Театр абсурда
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Театр абсурда

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На Западе украинских неонацистов никогда всерьез не осудят

На Западе украинских неонацистов никогда всерьез не осудят

Видео из Курской области, на котором украинские боевики в касках с эмблемой СС издеваются над пожилым мужчиной, в мире «свободной прессы» полностью скрыть не удалось.

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