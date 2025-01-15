В России попросили ограничить вылов рыбы в Черном море

Зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев попросил руководителя Роспотребнадзора Анну Попову ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях из-за происшествия с танкерами у Керченского пролива.