Заключенный из Иркутской области облил сотрудника алтайской колонии горячей едой

Во время судебного разбирательства осужденный настаивал, что его действия не могли привести к таким последствиям Житель Иркутской области не смог добиться отмены приговора за нападение на сотрудника уголовно-исполнительной системы в Алтайском крае.
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