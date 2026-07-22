Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

239 подписчиков

Заключенный из Иркутской области облил сотрудника алтайской колонии горячей едой

Заключенный из Иркутской области облил сотрудника алтайской колонии горячей едой

Во время судебного разбирательства осужденный настаивал, что его действия не могли привести к таким последствиям Житель Иркутской области не смог добиться отмены приговора за нападение на сотрудника уголовно-исполнительной системы в Алтайском крае.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии