Обнародованы доказательства получения семьей Байдена денег от иностранцев

Джонсон заявил о наличии доказательств получения Байденами денег от иностранцев Показания свидетелей и различные документы, обнаруженные в ходе расследования, доказывают получение семьей президента США Джо Байдена миллионов долларов от иностранцев.
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