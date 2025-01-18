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«Он серьезно рисковал» Супершпион КГБ годами раскрывал секреты Запада. Почему его не могли вычислить?

«Он серьезно рисковал» Супершпион КГБ годами раскрывал секреты Запада. Почему его не могли вычислить?

Ким Филби стал настоящей легендой XX века. Долгие годы он работал на советскую разведку по всему миру — сперва будучи репортером газет и журналов, а потом став сотрудником особо секретных отделов британских спецслужб, включая легендарную МИ6.

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