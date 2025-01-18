«Он серьезно рисковал» Супершпион КГБ годами раскрывал секреты Запада. Почему его не могли вычислить?

Ким Филби стал настоящей легендой XX века. Долгие годы он работал на советскую разведку по всему миру — сперва будучи репортером газет и журналов, а потом став сотрудником особо секретных отделов британских спецслужб, включая легендарную МИ6.
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