Пассажирским лайнерам запретили летать над Москвой: Расходы перевозчиков возрастут. А цены на билеты?

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Лайм Баюн
Ой заскулила интриганская крыса заскулила пытаясь качнуть Власть перед выборами. Вы ИДИОТЫ! Вы балдакруты своей крысиной возней перед выборами только себя своим же информационным говном мажете
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