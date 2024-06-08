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Дочь актрисы Заворотнюк показала редкие кадры из семейного архива

Дочь актрисы Заворотнюк показала редкие кадры из семейного архива

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк посвятила маме новый пост в Instagram. Девушка показала редкие кадры из семейного архива - на них можно увидеть саму актрису в детстве, ее портреты, сделанные в молодости, фотографии с домашних праздников в окружении детей.

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