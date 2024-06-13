Синоптики предупредили об аномальной жаре и смоге

На Среднем и Южном Урале, а также в Пермском крае установилась аномально жаркая погода. Как сообщает Уралгидрометцентр, 13-16 июня в этих регионах, а также 13-17 июня в отдельных районах Курганской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7° и более.