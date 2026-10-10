Финляндия предложит ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предложит Европейскому совету прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в Европу.
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