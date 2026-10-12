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Нижегородская правда

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В ГУАД рассказали, почему при ремонте дорог не всегда снимают старый асфальт

В ГУАД рассказали, почему при ремонте дорог не всегда снимают старый асфальт

При ремонте дорог и укладке нового асфальта не всегда нужно снимать старое покрытие. Об этом рассказывает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУАД.

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