Единственная причина, почему мы не говорим на английском

Задумайтесь, в школе и в университете у вас наверняка был английский. Два или три раза в неделю вы встречались с педагогом по часу, и в общей сложности провели 1800 часов, изучая английский.
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