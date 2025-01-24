Трамп заявил, что получил сигнал от Москвы: главное за сутки

МОСКВА, 24 января, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп сообщил, что получает «сигналы» о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным, во Франции заявили о сложностях Киева с дезертирством и нехваткой оружия, а экс-посол России в США Анатолий Антонов заявил, что конфликт на Украине можно завершить «‎одним щелчком пальцев».