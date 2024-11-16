Эшелоны скорых. Уничтожено: "Искандеры" бомбардировали ведущий завод Николаева. В воздухе опасный газ. Много "двухсотых" натовцев

СЗ

Светлана Зуева

Всех фашиков в пыль!!!!👍💪💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺только надо не жалеть ракет на этих ублюдков! Влупили,а потом минут через 40 еще разок,чтоб наверняка!!!!