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Дорожное радио

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Звёзды, которые проводят новогодние праздники с семьёй

Звёзды, которые проводят новогодние праздники с семьёй

Несмотря на то, что новогодняя ночь — самый прибыльный период в году, когда звёзды могут заработать большое количество денег, некоторые предпочитают всё-таки проводить это время с семьёй, как и все новогодние каникулы.

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