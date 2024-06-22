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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франция ни разу не проиграла в основное время на ЧМ и Евро с Канте в составе – 12 побед и 5 ничьих. Это рекорд среди европейцев

Франция ни разу не проиграла в основное время на ЧМ и Евро с Канте в составе – 12 побед и 5 ничьих. Это рекорд среди европейцев

Всего таких матчей 17. С Канте у Франции на Евро и ЧМ 12 побед и 5 ничьих. Это рекорд среди европейцев.

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