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В России назвали единственный способ защититься от атак дронов ВСУ

В России назвали единственный способ защититься от атак дронов ВСУ

Единственный способ защититься от атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это уничтожение всей украинской индустрии БПЛА, включая заводы в Европе, которые производят комплектующие, заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев.

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