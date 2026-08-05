В России назвали единственный способ защититься от атак дронов ВСУ

Единственный способ защититься от атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это уничтожение всей украинской индустрии БПЛА, включая заводы в Европе, которые производят комплектующие, заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев.
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