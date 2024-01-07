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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Силлинджер – 1-й игрок в истории «Коламбуса» с 2 хет-триками до 21 года. Он забросил 3 шайбы в игре с «Миннесотой»

Силлинджер – 1-й игрок в истории «Коламбуса» с 2 хет-триками до 21 года. Он забросил 3 шайбы в игре с «Миннесотой»

20-летний нападающий «Блю Джекетс» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:4 ОТ).

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