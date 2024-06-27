Россия примет 43000 беженцев из Палестины. Каждый обойдется более чем в 1300 рублей в день

В СМИ обсуждаются пока ещё слухи — в Россию должны приехать около 43 тысяч палестинцев. Кто-то скажет, что это фейк, однако крупные издания пишут об этом не просто так, и появилась новость не на пустом месте.
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