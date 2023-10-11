Как быстро помыть люстру с несъемными деталями - будет сверкать от чистоты за 3 минуты

Люстра — важный элемент интерьера в каждом доме. При правильном уходе люстра может радовать своим блеском на протяжении долгих лет, однако, многие хозяйки сталкиваются с проблемой очищения люстр с несъемными деталями.
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