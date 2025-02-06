Против оперной певицы Максаковой возбудили дело о нарушении закона об иноагентах

Против уехавшей на Украину российской оперной певицы, бывшей солистки Мариинского театра Марии Максаковой-Игенбергс (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело о нарушении закона об иностранных агентах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии