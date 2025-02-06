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Против оперной певицы Максаковой возбудили дело о нарушении закона об иноагентах

Против оперной певицы Максаковой возбудили дело о нарушении закона об иноагентах

Против уехавшей на Украину российской оперной певицы, бывшей солистки Мариинского театра Марии Максаковой-Игенбергс (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело о нарушении закона об иностранных агентах.

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Комментарии
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Это только у нас бывают, когда иноагенты сидят в Госдуме. Интересно, сколько ещё с двойным гражданством  &quot;инков&quot; продаёт Россию в этом вертепе?
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