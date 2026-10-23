РЕН ТВ В азербайджанском городе Хырдалан суд приговорил местного жителя к 17 годам лишения свободы за изнасилование 10-летнего ребенка.
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