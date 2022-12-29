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Кожевников о Мичкове: «Прочитал о назойливом контроле юниора со стороны отца. Если так, то наш вундеркинд сильно рискует»

Александр Кожевников поделился мнением о форварде Матвее Мичкове. – Мое мнение: год-два назад Мичков смотрелся интереснее и играл увереннее.

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