Московский стишок (Сергей Якунин)

Себастьян ПерейроОбществоМосковский стишок (Сергей Якунин) На Мытной улице умоюсь, А на Ленивке поленюсь, Солянка - солью весь покроюсь, По мху на Моховой пройдусь.Вернуться к статье61НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена ННhttps://maxpark.com/community/4707/content/7484213Елена ННЗдравствуйте, наш новый читатель, а возможно, и автор стихов. Рады Вас приветствовать на сайте ПОЭЗИЯ. У нас принято по правилам сайта указывать авторство в заголовке к стиху в скобках. Пожалуйста, если знаете автора, пишите это сами. А пока пришлось поискать в сети)СПСебастьян ПерейроУважаемая Елена. Стих мой, не думал, что писать под никнеймом, сиречь псевдонимом преступно.)))СПСебастьян ПерейроКогда я размещаю стихи другого автора, я обязательно указываю авторство.Елена ННМожно и под ник-неймом, но в скобках рядом с названием стиха. Иначе модератор ищёт автора сам. Открыли ли мы то, что было тайной?Елена ННЯ не москвичка, названия эти только слышала, а мест не видела никогда. Очень надеюсь, что москвичи коренные оценят лучше это замечательное стихотворение, в котором названия улиц обретают свой смысл . Ждём и других Ваших стихов.Комментировать
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