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  • Елена НН
    К сожалению, даже личные сообщения не могу отправить, только читать Ваши. Поэтому попрошу Вас в личке сообщить адрес ...Настолько раскиди...
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    Я не москвичка, названия эти только слышала, а мест не видела никогда. Очень надеюсь, что москвичи коренные оценят ...Московский стишок...
  • Елена НН
    Можно и под ник-неймом, но в скобках рядом с названием стиха. Иначе модератор ищёт автора сам. Открыли ли мы то, что...Московский стишок...

Московский стишок (Сергей Якунин)

Московский стишок (Сергей Якунин)

  На Мытной  улице умоюсь, А на Ленивке поленюсь, Солянка - солью весь покроюсь, По мху на Моховой пройдусь.

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Елена НН
https://maxpark.com/community/4707/content/7484213
Елена НН
Здравствуйте, наш новый читатель, а возможно, и автор стихов. Рады Вас приветствовать на сайте ПОЭЗИЯ. У нас принято по правилам сайта указывать авторство в заголовке к стиху в скобках. Пожалуйста, если знаете автора, пишите это сами. А пока пришлось поискать в сети)
Себастьян Перейро
Уважаемая Елена. Стих мой, не думал, что писать под никнеймом, сиречь псевдонимом преступно.)))
Себастьян Перейро
Когда я размещаю стихи другого автора, я обязательно указываю авторство.
Елена НН
Можно и под ник-неймом, но в скобках рядом с названием стиха. Иначе модератор ищёт автора сам. Открыли ли мы то, что было тайной?
Елена НН
Я не москвичка, названия эти только слышала, а мест не видела никогда. Очень надеюсь, что москвичи коренные оценят лучше это замечательное стихотворение, в котором названия улиц обретают свой смысл . Ждём и других Ваших стихов.

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