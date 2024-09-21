Вильфанд: в середине следующей недели температура воздуха в Московском регионе поднимется выше +20°C

Московский регион после небольшого похолодания ожидает потепление. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, повышение дневной температуры до показателей выше +20°C прогнозируется в середине текущей недели.
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