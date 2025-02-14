После заявления Каллас о сделке по Украине ее назвали «продажной ведьмой»

Соглашение по Украине, заключенное втайне от Евросоюза, может стать единственным эффективным способом разрешения конфликта, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен 14 февраля в социальной сети «Х».
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